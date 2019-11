Guasto alla condotta: sospensione idrica ad horas a Mercato San Severino

Disagi nel comune di Mercato San Severino. A causa di un guasto improvviso, infatti, sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 17 alle 19:30 in Via Tuoro, Via Torelli , Via Lombardi ,Via Ciorani, Via Fornace, Via San Priscoli, Via San Martino ed in tutte le traverse della zona. Lo comunica la società Gori che, per ulteriori informazioni, può essere contattata al numero 800 218270