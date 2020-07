Nuova rete idrica a Mercato San Severino: disagi nelle strade

Per la posa della nuova rete idrica a Mercato San Severino sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 8 alle 19:30 di martedì 21 luglio 2020 in diverse zone.

L'avviso

Le strade coinvolte sono: Via Giardino, Via Gerardo Romano, Via Spiano, Località Costa, dal civico 8 al 20, Via Monticelli di sotto, dal civico 45 al 51.

Il servizio idrico sostitutivo con batteria di fontanine sarà attivato in Via Spiano, presso Piazzetta Chiesa di San Clemente, per tutta la durata della sospensione.