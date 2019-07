Esce di casa e sparisce nel nulla: 43enne ritrovato in autostrada a Polla

Momenti di paura, la scorsa notte, a Mercato San Severino, per la scomparsa di un 43enne di cui si sono perse le tracce per diverse ore. L’uomo era uscito di casa a bordo della sua automobile senza farvi più ritorno.

I soccorsi

Questa mattina, però, ha telefonato al 113 per chiedere aiuto riferendo di essere rimasto senza benzina in autostrada. Immediato l’intervento della Polizia Stradale che è riuscita a rintracciarlo nei pressi dello svincolo di Polla. Nel corso degli accertamenti, però, gli agenti hanno scoperto che la vettura aveva ancora del carburante e che l’uomo era poco lucido. Per questo hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 43enne all’ospedale “Luigi Curto” dov’è tenuto sotto controllo dai medici.