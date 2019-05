Droga ordinata al telefono, in sei rischiano il processo per spaccio

Rischiano il processo 6 persone coinvolte nell'indagine "Phone Turn", condotta dalla procura di Nocera Inferiore, sulla gestione delle piazze di spaccio a Mercato San Severino e nel resto della Valle dell'Irno. A gestirle sarebbero stati giovani incensurati, impegnati a vendere cocaina ed eroina. La droga veniva trasportata dentro involucri sigillati. Gli spacciatori usavano un solo telefono, che veniva poi consegnato da chi finiva il turno al sostituto. A fornire indizi sulla lori identificazione furono gli assuntori.

L'indagine

Le indagini si riferiscono al periodo che va da dicembre scorso al marzo di quest’anno. Nove furono le misure cautelari. Alcuni corrieri furono arrestati mentre trasportavano la droga, nello specifico 50 grammi di cocaina e 110 di eroina. I due gruppi si muovevano alla medesima maniera e nonostante i sequestri, non ne uscirono indeboliti. Anzi, continuavano a rifornirsi. In questo senso, i canali sono stati individuati nel napoletano, senza però effettuare ulteriori indagini per le contestuali identificazioni. Rispettare il proprio turno per i pusher era obbligatorio. Chi tardava, restava fuori per volere dei "capi", giovani senza precedenti che cercavano di imporsi anche nel resto della Valle dell'Irno. Starà ora al gip valutare gli elementi raccolti dalla procura per la richiesta di giudizio immediato.