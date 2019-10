Attraversa il Telepass 19 volte senza pagare, nei guai un giovane

Attraversa per 19 volte la corsia del Telepass, in autostrada, senza pagare. Finisce a processo per insolvenza fraudolenta un giovane 28enne, residente nel napoletano, citato a giudizio dal gup del tribunale di Nocera. Secondo le accuse mosse dalla procura, dal 29 agosto al 2 ottobre del 2018, il ragazzo sarebbe riuscito ad attraversare il casello autostradale di entrata a Mercato San Severino per ben diciannove volte, omettendo di versare il corrispettivo previsto per quella tratta. In questo modo, avrebbe contratto una serie di obbligazioni verso la Società Autostrade dal costo di 1700 euro.

Le accuse

Il ragazzo è stato individuato dalle telecamere di sorveglianza e poi condannato per decreto penale di condanna, vista la tipologia di reato. In ragione dell'opposizione presentata al pagamento di una sanzione, lo stesso sarà ora processato con giudizio immediato dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore. L'attività d'indagine aveva condotto all'individuazione dell'auto utilizzata dal ragazzo, una Renault Scenic con targa bulgara, mentre attraversava il casello del telepass, sempre riuscendo a non far scattare in automatico il pagamento istantaneo previsto.