Tenta di uccidersi nel giorno della sua laurea: salvo per miracolo

Sgomento a Mercato San Severino alla notizia - seppur i motivi siano ancora da accertare - di un giovane di 26 anni del posto che avrebbe cercato di togliersi la vita in mattinata. E nel giorno in cui avrebbe dovuto discutere e conseguire la sua tesi di laurea. Secondo le prime notizie provenienti da fonti di polizia e riportate dal portale "Zerottonove" - il 26enne avrebbe provato a spararsi un colpo alla testa con una pistola. Era in casa, ma il proiettile avrebbe attraverso l’apparato oculare per poi fuoriuscire all’esterno senza intaccare il cervello. L'intervento degli operatori del 118 è stato tempestivo, con il trasporto del ragazzo presso l’ospedale di Mercato San Severino. Poi il trasferiento al “Ruggi di Salerno, dove si trova attualmente sotto osservazione.