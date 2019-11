San Severino, iniziato il trasloco dell'istituto "Marone" nel nuovo Polo Scolastico

Sono state avviate le operazioni di trasloco per il trasferimento delle attività didattiche, laboratoriali e amministrative dell’IIS Publio Virgilio Marone nel nuovo Polo Scolastico realizzato nella frazione di San Vincenzo di Mercato San Severino. “Finalmente è iniziato il trasloco. Sono pronti - dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese - i laboratori e le aule. La struttura contiene 38 aule che a breve ospiteranno oltre 1000 studenti”.

I lavori

La Provincia, in sinergia con la dirigente scolastica, Luigia Trivisone, il settore Patrimonio e Edilizia Scolastica, diretto da Angelo Michele Lizio, sta coordinando le operazioni per rendere possibile e in sicurezza il trasloco nel rispetto del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, didattica e laboratoriale. Per cui si procederà al trasloco degli arredi e delle attrezzature delle aule e dei laboratori entro la fine di dicembre. “Fra i nostri 138 plessi scolastici questa sarà una struttura sicuramente all’avanguardia. Ma seguiamo con molta attenzione la situazione molto delicata dell’Edilizia scolastica per tutti i 60 mila studenti che frequentano le nostre scuole. Non parliamo infatti solo di diritto allo studio da tutelare, e quindi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma di diritto alla sicurezza, quindi di messa in sicurezza, di adeguamento alle norme sismiche di edifici scolastici che spesso, al contrario del Publio Virgilio Marone, sono fatiscenti e necessitano di interventi continui. La Provincia c’è e ringrazio soprattutto la Regione Campania, in particolare il suo presidente Vincenzo De Luca, che ci permette con i finanziamenti regionali di tutelare la sicurezza dei nostri studenti in tutto il nostro territorio”