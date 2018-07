Mercato San Severino, arrivano tre nuove telecamere vicino ai semafori

Tre telecamere installate nei pressi di altrettanti semafori comunali per sanzionare gli automobilisti indisciplinati mediante un sistema automatico. Il tutto per migliorare anche il livello di sicurezza stradale. Ad annunciarlo il Comune di Mercato San Severino.

I dettagli

In particolare sono state installate tre apparecchiature elettroniche per la rilevazione automatica delle infrazioni per il passaggio con semaforo rosso, in corrispondenza delle intersezioni di Via Solofrana incrocio Via Trieste, (direzione Salerno) di Via Solofrana incrocio Via A. Guerrasio (direzione Nocera Inferiore) e di Via Seminario incrocio Via Ferrovia Valle alla frazione Costa, in direzione Castel S. Giorgio – Mercato San Severino.

Dopo il necessario periodo di collaudo, avvenuto nei giorni scorsi, dalle ore 00,01 del 19 luglio 2018 le apparecchiature elettroniche denominate “Redvolution” entreranno in funzione. Quindi coloro che attraverseranno le intersezioni quando il semaforo è a luce rossa saranno sanzionati con un multa da 163 euro a 652 euro e verranno tolti loro 6 punti dalla patente.