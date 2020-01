Due anziane truffate con l'inganno del "finto figlio": portati via 11mila euro

Si fingono nipoti delle vittime, raccontando di incidenti stradali mai avvenuti, per truffare le anziane. Due giorni fa, altre due vittime del più classico degli inganni che, purtroppo, riescono spesso, consumate nel comune di Mercato San Severino

I fatti

Nel primo caso, il truffatore in questione, nel chiamare in casa di una donna, si era spacciato per il figlio. Riferendo alla stessa che una volta tornato in Italia, dall'estero, era rimasto coinvolto in un incidente. Un complice, a quel punto, si è recato presso il domicilio della donna, spillandole 10.000 euro circa per pagare i danni del sinistro. Stesse modalità per il secondo episodio, al vaglio dei carabinieri, come il primo, con una seconda vittima truffata per 1000 euro.