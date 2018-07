Morì in un incidente stradale a 15 anni: il fidanzato patteggia la pena

Hanno deciso di patteggiare la loro pena davanti al giudice E.M.S. di 31 anni e G.N. 19enne di San Severino, accusati di omicidio stradale. Sullo sfondo la tragedia legata al decesso della giovane 15enne Valentina Cerrato, la ragazza che morì dopo un incidente nella quale fu coinvolta, avvenuto il 1 giugno 2017. Davanti al gup del tribunale di Nocera Inferiore, i due hanno concordato una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, sospesa.

L'incidente

La ragazza viaggiava con G.N., il suo fidanzato, sulla strada provinciale che attraversa Mercato San Severino in direzione di Nocera Inferiore. La giovane fu sbalzata da una Honda Hornet, in località Sant’Angelo. Restò ricoverata per quattro giorni, poi morì il 5 giugno. Lo scooter si scontrò con un furgone, guidato dall’altro indagato, in fase di sorpasso. Ad avere la peggio fu la ragazza. La procura di Nocera Inferiore contestava ai due imputati un comportamento imprudente, oltre che imperizia e negligenza, perché a vario titolo non rispettarono la velocità imposta su quella strada, né la segnaletica né il comportamento che impone il codice della strada nelle fasi di sorpasso. Tutto questo senza che vi fossero condizioni di strada o di meteo avverse, tale da generare o provocare un incidente. Circostanza che alimentò solo rabbia e frustrazione nelle tante persone amiche della piccola Valentina. La famiglia, nel grande dolore che li avvolse ma con estrema dignità, decise di donare gli organi della loro cara figlia. Quel gesto salvò sei bambini. La vicenda giudiziaria, invece, si è chiusa giorni fa.