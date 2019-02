Mercato San Severino, vandali in azione al castello: l'ira del sindaco

I vandali tornano a colpire a Mercato San Severino. E, questa volta, hanno preso di mira il simbolo storico di tutta la comunità: il castello dei Sanseverino. Ignoti, infatti, hanno distrutto l'impianto di illuminazione incastonato nella costruzione medioevale: un sistema di fari che consentiva al castello di essere visibile di notte anche dai comuni limitrofi e ai residenti di orientarsi e di avere un punto di riferimento insostituibile.

La reazione

A denunciare l’accaduto è il sindaco Antonio Somma: “A chi ha commesso un'azione così vile solo un messaggio: vi dovete vergognare. Senza se e senza ma. E non per il danno economico perché i fari li posizioniamo di nuovo. Vi dovete vergognare perché avete dimostrato di non sapere che cosa sia la storia, di non conoscere la memoria di un popolo, di non avere senso di appartenenza ne di rispetto per la comunità che vivete”. Poi annuncia: “A voi ci penseranno le forze dell'ordine perché questa amministrazione ha sporto denuncia per quanto accaduto e le indagini sono già partite. Noi invece continuiamo a lavorare: per il nostro castello abbiamo grandi progetti e molti sono di prossima realizzazione. Finalmente - conclude Somma - daremo al castello la dignità che merita di avere”.

