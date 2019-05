Mercato San Severino, frasi anti-Sud affisse davanti alla sede della Lega

Fogli contenenti dichiarazioni di Matteo Salvini, risalenti a sette anni fa, sono stati affissi sulla saracinesca della sede della Lega situata in via Vanvitelli a Mercato San Severino. A darne notizia è Lucia Vuolo, candidata leghista alle elezioni europee del 26 maggio.

Il fatto

Durante la notte di sabato, ignoti hanno attaccato diversi fogli di carta riportanti dichiarazioni di Salvini risalenti al 2011 e 2012 e rilasciate alla stampa o attraverso i canali social. Si tratta di frasi pronunciate dall'attuale vice premier molto dure contro il Sud. All’epoca la Lega vedeva in Roberto Maroni il suo segretario federale, aveva “Nord” ben impressi sul simbolo e Salvini era europarlamentare al suo secondo mandato.

Le reazioni

Drastico il commento del dirigente regionale della Lega Giovanni Romano:“È una vigliaccata che si aggiunge alle tante già poste in essere contro Salvini e la Lega. Una ragione in più per continuare la nostra campagna elettorale e per convincere i nostri concittadini a sostenere i valori della Lega votando Salvini e Vuolo il prossimo 26 maggio – spiega Romano – alle intimidazioni risponderemo con il confronto e con i consensi conquistati democraticamente”. Alle parole di Romano, quelle della eurocandidata Vuolo: “Sto portando avanti una campagna elettorale fatta di rispetto e dignità. Valori essenziali e forse smarriti. A questo gesto rispondo con un sorriso del Sud e l’invito a venirmi a trovare alla prossima inaugurazione del comitato di Mercato San Severino”.