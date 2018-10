Nuovo look per il mercato di Torrione: il progetto e le novità in cantiere

Nuovo look per il mercato di via Robertelli: come riporta Le Cronache, ieri mattina, la commissione urbanistica del Comune di Salerno, ha dato il primo via libera all’intervento di ammodernamento della struttura di Torrione. Nove milioni e centomila euro l’ammontare dell’investimento sottoposto all’attenzione dell’amministrazione comunale di Salerno.

Il progetto

Il progetto è stato presentato dalla Marl srl e prevede la realizzazione di due livelli: uno interrato e l’altro a livello di strada. Circa cento i box e 167 gli stalli a rotazione che troveranno spazio nel piano interrato mentre il mercato si estenderà su una superficie che sfiora i 3000 metri quadri. Sul piano strada ci saranno, oltre al mercato con aree ben definite per le singole attività, anche postazioni coperte e delimitate, nonché negozi, dotati di vetrine. L’intervento è stato presentato in commissione urbanistica dall’architetto Magliacano e da Alberto Di Lorenzo. L’iter ora prevede l’indizione di una conferenza dei servizi per l’acquisizione di tutti i pareri necessari, poi il via libera della giunta comunale ed infine l’approvazione da parte del Consiglio comunale. Cresce la curiosità.