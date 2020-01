Mercato di via Piave: la piantina del progetto, intanto stands trasferiti al Vestuti

Arriva anche la piantina del progetto, presso il Comitato di quartiere San Francesco presieduto da Laura Vitale, come promesso dal sindaco Vincenzo Napoli e dall'assessore al Commercio Dario Loffredo, nel corso dell'incontro tenuto nei giorni scorsi con i residenti della zona. Più chiaro, ora, il restyling che interesserà il mercato rionale di via Piave.

Il trasferimento

I mercatali sono stati trasferiti nel parcheggio dello stadio Vestuti che, dunque, di mattina, non sarà più punto di riferimento per la sosta degli automobilisti. Lo spostamento risulta necessario per consentire agli addetti ai lavori di effettuare l'intervento, dopo il quale, come assicurato dal primo cittadino, il mercato coperto sarà caratterizzato da ordine, cura e pulizia. Cresce, dunque, la curiosità.

Ecco la piantina