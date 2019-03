Vento e disagi: in via Piave "mercato a metà", nessun venditore di abiti

Curiosità, questa mattina, in via Piave a Salerno, dove molti cittadini che frequentano il mercato rionale hanno notato l’assenza degli stand di capi di abbigliamento e dell’oggettistica, che, quotidianamente, occupano una metà della strada che, invece, era adibita (come accade di solito soltanto il pomeriggio e la sera) ad area di parcheggio.

Il caso

La decisione dei venditori di non allestire i propri stand è scaturita dalle forti raffiche di vento che, dalla scorsa notte, stanno provocando numerosi disagi in diversi quartieri cittadini. Presenti, invece, nell’altra metà dell’area di sosta, le bancarelle di frutta e verdura.