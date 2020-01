Salerno, De Luca e Napoli presentano i lavori al mercato di via Piave

Avranno inizio domani mattina (giovedì 16 gennaio) alle 9.30, i lavori per il nuovo mercato rionale di via Piave-Piazza Cavalieri Vittorio Veneto a Salerno. I lavori - che in particolare riguarderanno proprio Piazza Cavalieri Vittorio Veneto - puntano ad assicurare agli operatori commerciali ed ai consumatori condizioni logistiche ed operative di grande qualità con una riqualificazione complessiva dell'area.

I partecipanti

In occasione dell'inizio dei lavori, il sindaco di Salerno Vincenzo e Napoli e l'assessore Dario Loffredo illustreranno le caratteristiche generali e la tempistica dell'intervento che s'inserisce nel più generale programma di riqualificazione di tutte le aree mercatali cittadine. E' prevista la partecipazione del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.