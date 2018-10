Sospensione temporanea della spunta al mercato di Via Robertelli da oggi, lunedì 1 ottobre, fino al 18 ottobre. Lo ha disposto il primo cittadino di Salerno, Enzo Napoli, attraverso una ordinanza sindacale.

Motivazioni

Nell'ordinanza sindacale è spiegato che risulta necessario procedere all'effettuazione di una operazione di ricognizione delle postazioni presenti, al fine di individuare l'esatta metratura dei posteggi. "Per svolgere tale attività - così l'ordinanza - appare necessario che le aree in questione restino, per il tempo necessario alla conclusione del suddetto lavoro, quanto più possibile sgombere da cose e persone. Si ritiene, dunque, opportuno non consentire l'ingresso agli ambulanti spuntisti in via temporanea nel mercato rionale di Via Robertelli".