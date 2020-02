Merce contraffatta: il blitz della Guardia di Finanza di Eboli

Blitz della Guardia di Finanza, ad Eboli: lungo viale Amendola, ieri, c’erano due stranieri in possesso di un centinaio di paia di calzature, borse e cinture apparentemente griffate, ma in realtà contraffatte.

La denuncia

Individuati dal militari nei pressi di un bar mentre attendevano l’autobus, i due abusivi sono stati denunciati per la merce contraffatta, riprodotta illegalmente. Indagini in corso per risalire al fornitore dei due ambulanti.