Gelo a Ricigliano, il parroco ai fedeli: "Celebro la messa a casa vostra"

Il freddo si fa sentire, a Ricigliano, in provincia di Salerno e, per questo, le messe serali della parrocchia di San Pietro Apostolo rischiano di restare deserte. Ma la soluzione la trova il parroco: don Vincenzo Ruggiero, infatti, si è reso disponibile a celebrare messe a domicilio, evitando che i fedeli, a causa del clima rigido, rinuncino alla Parola di Dio.

Carissimi, ricordo che la messa di oggi lunedì 20 gennaio ore 18.30 non ci sarà e che, fin quando le temperature saranno gelide, sono disponibile a celebrare messa nelle vostre case per garantire caldo e partecipazione di più persone e realizzare così la "Chiesa in uscita" di Papa Francesco: chiamatemi e ci mettiamo d'accordo.

Vi benedico, don Vincenzo!