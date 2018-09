Primo anniversario della morte del Direttore Caliulo: la messa in ricordo del "Boss buono"

E' trascorso un anno, dalla prematura scomparsa del Direttore del settore socio-formativo delle Politiche Sociali Rosario Caliulo , noto come il Boss buono che, con il suo impegno e la sua umanità, è riuscito ad aiutare centinaia di persone in difficoltà. Verrà celebrata giovedì 6 settembre, infatti, alle 19.30, presso la chiesa Gesù Risorto di Parco Arbostella, la messa per l'anniversario della sua morte.

Il ricordo

Il tempo scorre, ma il ricordo e la mancanza del Direttore Caliulo continuano a farsi prepotentemente sentire tra i familiari, gli amici, i colleghi, i conoscenti e quanti hanno avuto la fortuna di conoscere The Boss, punto di riferimento dei minori stranieri non accompagnati approdati in città e di chiunque necessitasse di aiuto. Prevista, dunque, una folta partecipazione alla messa in suo ricordo.