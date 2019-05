Messa e omaggio floreale alle mamme in Cielo: appuntamento al cimitero di Salerno

Commozione e tenerezza, il 12 maggio, giorno in cui si celebra la festa della mamma. Domenica, infatti, chi è costretto ad alzare gli occhi al Cielo per porgere gli auguri alla donna più importante, potrà partecipare alla Santa Messa celebrata al cimitero di Salerno, presso l’ossario, alle ore 10.30 in ricordo delle mamme defunte.

L'omaggio

Al termine della celebrazione, sarà distribuito un omaggio floreale a tutti i partecipanti, da deporre sulle tombe delle proprie mamme.