Caldo e afa: la messa di Santa Lucia verrà celebrata di sera, in piazza

Nonostante il caldo, andare a messa non rappresenterà un problema in estate. Per l'intera bella stagione, infatti, di domenica, la messa comunitaria delle ore 11 presso la chiesa di Santa Lucia, in via Roma, verrà posticipata alle ore 21.

La funzione sarà celebrata nella piazza antistante alla chiesa di S.Lucia, consentendo così ai partecipanti di non patire eccessivamente l'afa. Sorriderà certamente dall'alto, il compianto parroco di Santa Lucia, Don Antonio Pizzuti, per l'iniziativa dell'attuale parroco, don Felice Moliterno: Don Antonio, infatti, sognava il ritorno della funzione aggregativa della piazza antistante alla chiesa, riscoprendola come una sorte di fontana del paese dei tempi antichi, in cui tutta la comunità trovava un riferimento e un ristoro. Prevista una folta partecipazione.