Messa in sicurezza al Tasso, De Luca: "Qualcuno si era dimenticato o impapocchiato"

"Per responsabilità di qualche funzionario della Provincia non era stato compreso questo istituto fra i progetti presentati per farli approvare. Qualcuno si era dimenticato o impapocchiato". Lo ha detto il Governatore De Luca su Lira Tv, in merito al mancato inserimento del progetto di messa in sicurezza del liceo classico Tasso nell’elenco delle scuole destinatarie dalla Regione di finanziamenti, nell’ambito del piano triennale dell’edilizia scolastica.

L'annuncio

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, De Luca ha annunciato ieri anche che il progetto di messa in sicurezza della facciata interna del Tasso è stato comunque recuperato. "Tranne qualche figuraccia e mancato senso responsabilità, credo siamo regione all’avanguardia e per politiche scolastiche e sociali", ha concluso il Governatore.