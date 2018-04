Messa al Duomo in ricordo di Giampiero Naddeo, l'omaggio della città all'avvocato volato in Cielo

Verrà ricordato sabato 14 aprile alle ore 19, presso il Duomo di Salerno, Giampiero Naddeo, l'avvocato che il 16 marzo perse tragicamente la vita, lasciando tutti senza respiro. Per lui, dunque, come rende noto suo fratello, il consigliere comunale Corrado Naddeo, verrà officiata una santa messa in Cattedrale.

Il ricordo

Tantissimi sono rimasti segnati dalla scomparsa dell'avvocato e tifoso granata molto noto in città, benvoluto e stimato da tutti, che, nel mese scorso, è volato giù dal 4° piano, precipitando nel vuoto dal suo balcone sito nel palazzo che affaccia su piazza Portanova. Fatale l'impatto al suolo che non gli lasciò scampo. Prevista, dunque, una folta partecipazione in chiesa, sabato, per rendergli omaggio.