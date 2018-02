Regione, al via la metanizzazione del Cilento e gli interventi sulla rete stradale

Due novità importanti per il nostro territorio: la Giunta Regionale della Campania ha deliberato due provvedimenti relativi all’intervento di metanizzazione del Cilento e al programma di interventi infrastrutturali sulla rete stradale.

La metanizzazione

L’intervento di metanizzazione del Cilento, per un importo di 50 milioni di euro, è finanziato con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 e compreso nel “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania“. Spetta alla Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania, il compito di disciplinare i rapporti con ciascun Comune, coerentemente alle determinazioni assunte da parte del MISE.

La rete stradale

La Regione Campania investirà circa 1 miliardo di euro: oltre 500 milioni saranno destinati a progetti proposti da Comuni, Province e altri Enti, attraverso un bando. Un altro bando, infine, riserverà 40 milioni alle sole progettazioni.