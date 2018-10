Non solo pioggia ma anche raffiche di vento: Salerno conta i danni

La pioggia battente delle prime ore del mattino sta lasciando il posto a violente raffiche di vento che stanno provocando disagi e anche danni in città.

Le segnalazioni

I vigili del fuoco stanno raddoppiando gli sforzi, dopo numerose segnalazioni dei cittadini che chiedono interventi urgenti per tegole pericolanti, alberi scossi dalle raffiche violente, mareggiate. Stabilimenti balneari colpiti soprattutto lungo la costa Sud. Danneggiati diversi semafori e anche la cartellonistica stradale. In via Lungomare Colombo un albero è caduto e ha sfiorato alcune auto.