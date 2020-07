Il metrò del mare non parte: rabbia e polemiche in Cilento

Il Metrò del mare non parte e montano rabbia e polemiche in Cilento. Sul sito internet dellì'armatore Alicost, la data indicata per il viaggio a Capri era il primo giorno di luglio. Il metrò non è mai arrivato e tanti turisti, delusi, si sono lamentati per la disinformazione.

Lo scenario

L’Alicost ha poi chiarito che il Metrò del mare non è stato utilizzato perché non tutti i porti del territorio sono già pronti all’attracco dell’aliscafo. Il Cilento dovrà essere collegato non solo al capoluogo di provincia ma anche alla Costiera Amalfitana ed a Capri, quest'ultima raggiungibile da Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco di Castellabate, Palinuro e Acciaroli. La Costa d’Amalfi sarà raggiungibile da Agropoli e San Marco di Castellabate, il lunedì e venerdì. Da e per Salerno, infine, il sabato e la domenica.