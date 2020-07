Riparte il "Metrò del Mare" dal Cilento: ecco destinazioni e tariffe

Al via da domani(sabato 4 luglio) il Metrò del Mare. Il servizio collegherà i porti del Cilento con Salerno, Costa d’Amalfi e Capri: tre le linee con prezzi che variano dai 3,50 euro per i viaggi tra centri del Cilento costiero ai 19 euro per raggiungere Capri.

Le destinazioni

Dopo il rinvio degli ultimi giorni, il Cilento, dunque, sarà collegato non solo al capoluogo di provincia ma anche alla Costiera Amalfitana ed a Capri, quest'ultima raggiungibile da Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco di Castellabate, Palinuro e Acciaroli. La Costa d’Amalfi sarà raggiungibile da Agropoli e San Marco di Castellabate, il lunedì e venerdì. Da e per Salerno, infine, il sabato e la domenica.