Metropolitana, nuovo collegamento tra il Polo Universitario e Salerno

E’ stato firmato, ieri, a Napoli, il documento d’intenti all’avvio della procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria necessari alla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario a servizio del polo universitario di Fisciano/Baronissi. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del “Patto per lo sviluppo”.

L’intesa

L’accordo è stato sottoscritto dal Comune di Baronissi insieme ai rappresentanti dell’Università di Salerno, dell’amministrazione comunale di Fisciano, oltre che dal Commissario dell’ACaMIR. Il finanziamento totale previsto è di 51 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare il trasporto ferroviario e l’accessibilità delle sedi universitarie di Fisciano e di Baronissi. “Entriamo in tal modo – spiega il sindaco Gianfranco Valiante - nell’operatività per la realizzazione del collegamento tra il polo universitario di Fisciano - Baronissi e l'area metropolitana di Salerno, così come previsto dal progetto di metropolitana regionale. Un nuovo tassello in un rinnovato sistema di trasporto per la Baronissi di domani”.