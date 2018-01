Metropolitana, il ministero stanzia 125 milioni per il prolungamento con l'aeroporto

Il riparto delle risorse per il trasporto pubblico su ferro, confermato dal decreto firmato dal Ministro Graziano Delrio, assegna alla città di Salerno 125 milioni di euro per il prolungamento della Metropolitana di Salerno verso l’aeroporto Costa d'Amalfi.

Una notizia che viene accolto con entusiasmo dal Comune, che in una nota ufficiale dichiara:

“Queste importanti risorse confermano la centralità di Salerno nel sistema del trasporto pubblico tanto a livello locale quanto in un'area più vasta. Siamo inseriti nel programma di rilancio del sistema del trasporto su ferro condotto dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e procederemo con tenacia a tutti gli adempimenti necessari per sfruttare al meglio questo importante opportunità per il nostro territorio. Il miglioramento del sistema di mobilità locale e metropolitana, anche in connessione con il sistema dell'alta velocità ferroviaria ed aeroportuale, permetterà di aumentare ulteriormente l'attrazione del nostro territorio contribuendo anche a migliorarne la qualità ambientale”.