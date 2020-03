Torna "M’illumino di Meno 2020" a Salerno: la presentazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Anche quest’anno il nostro circolo Legambiente Salerno “Orizzonti” insieme alle associazioni ARCAN Salerno, Rotaract Campus Salerno dei due Principati, Voglio un Mondo Pulito e Ctg, partecipa a “M’illumino di Meno”, iniziativa promossa da Caterpillar e Radio2 finalizzata alla sensibilizzazione di cittadini e amministrazioni verso il risparmio energetico. Per questa edizione sono 2 le attività proposte: una sfida fotografica e un aperitivo a lume di candela. Risparmiare energie, questo è il senso profondo di “M’illumino di meno”. La popolazione mondiale registra una crescita esponenziale a cui corrisponde un fabbisogno sempre maggiore di risorse e di energia legato agli stili di vita contemporanei. Le risorse naturali però sono limitate e, sebbene molto si stia facendo per l’efficientamento energetico (dalla realizzazione di abitazioni intelligenti alla produzione di elettrodomestici salva energia) ancora tantissimo deve essere fatto per “Salvare il Pianeta” e quindi noi stessi. Soprattutto sono ancora tantissime l’energia e le risorse che sprechiamo in prima persona. Quest’anno l’attenzione dell’iniziativa è rivolta agli alberi, esseri viventi assolutamente vitali per la nostra quotidianità e tuttavia sempre meno tutelati dalla deforestazione urbana e naturale. Per questo motivo abbiamo pensato di lanciare una sfida aperta fino al 16 marzo: chiunque voglia o stia progettando un angolo verde o un orto sul balcone può pubblicare la propria fotografia su Facebook con l’hashtag #MILLUMINOACOLORI. Gli autori delle 3 foto che otterranno più like riceveranno in dono un albero da piantare assieme. Ma non è finita qui, per rispettare il consueto appuntamento a lume di candela che ogni anno riunisce nella nostra città sempre più persone abbiamo pensato a un aperitivo green, organizzato al Bar Verdi in Piazza Matteo Luciani, venerdì 6 marzo alle 19.30, insieme potremo godere di alcune bellissime narrazioni a tema adatte ai grandi e ai più piccoli.