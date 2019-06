“Mi puoi salvare” il nuovo singolo del cantautore salernitano Tony Taurisano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Da Venerdì 7 giugno è in rotazione radiofonica “Mi puoi salvare” il nuovo inedito del cantautore salernitano Tony Taurisiano. Il brano vede la prestigiosa collaborazione dell’autore Luca Sala, mentre l’arrangiamento è a cura di Sabatino Salvati (Up Music). L‘etichetta discografica è la Geco Sound Italia. “Mi puoi salvare” è un singolo dallo stile pulito, contraddistinto dall’energia di Tony che si sprigiona nel cantare il ritornello e che sale in un crescendo di parole d’amore dedicate ad una donna speciale che “lo può salvare, disegnando con le sue mani il suo domani....” E proprio una sua fan recita “.....la sua musica fa cambiare l’umore, arriva a toccare l’anima di chi l'ascolta, ti prende e ti travolge....” Lo stile di Tony inconfondibile nasce dalle sue radici campane, spaziando dal pop verace napoletano a quello classico dei cantautori italiani, abbracciando le due anime in una fusione perfetta. D’altra parte la Campania è da sempre considerata culla di cantautori d’eccezione, come Pino Daniele, Edoardo Bennato, Massimo Ranieri o il grande Renato Carosone. La musica napoletana è riconosciuta in tutto il mondo come veicolo di italianità, del bel paese,del sole e del mare, con la sua connotazione fortemente popolare quanto spontanea. E Tony incarna perfettamente questa immagine. Amatissimo dai suoi fans è presente nel mondo discografico da oltre 10 anni con sei album pubblicati, ed ha avuto la fortuna di collaborare con importanti con musicisti e artisti nazionali come con Mario Rosini, Tommy Riccio, Kecco D’Alessio , Enrico Palmosi , ancora Luca Sala e tanti altri, nonché innumerevoli apparizioni nelle tv nazionali e locali e su Sky. La sua musica ha varcato anche i confini nazionali, in particolare in Lussemburgo dove ha raccolto numerosi consensi, esibendosi in ben tre tour dal 2015 ad oggi. Oltre all’uscita del singolo “Mi puoi salvare” Tony sta progettando un nuovo tour per portare tutta la sua energia musicale di fronte alla grande platea. E questa è sicuramente la parte più bella e vera e lo scopo principale del suo essere musicista e autore: arrivare al cuore del pubblico.