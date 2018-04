"Mi voglio bene": infopoint per gli screening oncologici gratuiti sul lungomare

Al via la campagna di prevenzione "Mi voglio bene", sabato 28 e domenica 29 aprile, sul lungomare Trieste: l'iniziativa è realizzata dalla Regione Campania in collaborazione con Sviluppo Campania. Incentivare l'adesione agli screening oncologici gratuiti: questo l'obiettivo della due giorni che, con la sua struttura itinerante, sosterà davanti allo specchio d’acqua che ospiterà la quarta edizione di “4 Rowing Together - Città di Salerno”, la manifestazione sportiva internazionale promossa dal Circolo Canottieri Irno. Qui gli operatori dell'Asl Salerno provvederanno a fornire tutte le informazioni utili ad individuare ed a semplificare i percorsi di accesso alle prestazioni di screening, e saranno proiettati gli spot sulla prevenzione. L'iniziativa, realizzata dalla Regione Campania in stretta collaborazione con l'Asl Salerno, è finalizzata al potenziamento dell'azione informativa, rendendola capillare su tutto il territorio regionale, per poter interagire direttamente con i cittadini-utenti.

L'iniziativa

Si tratta di controlli dedicati ai cittadini residenti e domiciliati nelle cinque province campane. Sono garantiti la massima riservatezza e un concreto sostegno psicologico. La Regione Campania rende disponibili gratuitamente tre tipi di screening oncologici. La ricerca ha dimostrato chiaramente che l'individuazione tempestiva della malattia permette di intervenire in maniera meno invasiva e più efficace e, soprattutto, di accrescere sensibilmente le probabilità di sconfiggere le patologie tumorali.