Allarme miasmi a Pontecagnano e nei Picentini: chiuso il sito di Sardone

Allarme miasmi nei picentini, in subbuglio i comuni della zona con in testa Pontecagnano Faiano. Nelle ultime ore la società Gesco disposto la chiusura ad horas dell’impianto di stoccaggio e trasferenza di Sardone situato nel comune di Giffoni Valle Piana. E’ quanto prevede un documento inviato alle autorità preposte dalla stessa azienda consortile. L’obiettivo – si legge nel documento – “è evitare anche il più piccolo disagio alle comunità locali e confinanti, vista la necessità di evacuare il rifiuto attualmente stoccato”

Nei giorni scorsi il circolo pontecagnanese di Fratelli d’Italia aveva inviato un’istanza alla Procura di Salerno e ai Nas per avere notizie sul livello e le caratteristiche dell’inquinamento dell’aria proveniente dai siti di Ostaglio e Sardone. Denunce politiche anche dal capogruppo di Forza Italia Francesco Pastore che sollecita il primo cittadino Lanzara ad intervenire: “Ora – scrive su Facebook - fare chiarezza su tutti gli impianti che trattano immondizia all'interno e a ridosso del nostro territorio. Subito ispezioni anche ad Ostaglio. Il sindaco si svegli”.

Questa è una di quelle battaglie giuste che non hanno colori politici, prigionieri o fazioni. Questa è una battaglia che non si vince innescando paure e additando colpe.

In centinaia mi avete scritto privatamente e pubblicamente. Vi voglio rassicurare, il mio impegno e la mia dedizione sono incrollabili. Per quelli che si svegliano oggi, per i distratti, per quelli che utilizzano la tutela della nostra salute come argomento di “guerriglia” politica, voglio ricordare le ispezioni e i controlli da me sollecitati e la quantità di atti e documenti che riportano la mia firma. Sardone deve chiudere. Siamo al lavoro per una soluzione tecnologicamente all'avanguardia, non impattante e lontano dal nostro centro abitato.