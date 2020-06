Microchippatura dei cani: al via i raduni a Pellezzano, il calendario

Risponde positivamente all’appello lanciato dall’Unità Operativa Veterinaria 3 dell’Asl Salerno in merito alla problematica del randagismo e sulla proposta di effettuare “raduni” per consentire la microchippatura dei cani, il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.

Lo scrivente Servizio Veterinario propone di organizzare le “GIORNATE DI MICROCHIPPATURA” per la identificazione e la microchippatura dei cani. Tali operazione verrebbero effettuate congiuntamente a personale della Polizia Municipale e alla sig.ra Assunta Salvino, che risulta collaborare con il Comune per la problematica randagismo”.

“Abbiamo recepito la nota inviata al nostro Ente da parte dell’Unità Operativa Veterinaria dell’Asl Salerno e a tal proposito abbiamo subito accolto l’invito dell’autorità competente a organizzare i raduni di microchippature per cani. Seguendo il crono programma indicato dall’Asl, prepareremo dei manifesti che affiggeremo sul territorio comunale per sensibilizzare la popolazione locale a questo problema, invitandoli ai raduni per eseguire la microchippatura dei propri amici a quattro zampe.

Da parte dell’Amministrazione Comunale c’è il massimo impegno a voler contrastare il fenomeno del randagismo per evitare che possa diventare un disagio di carattere sociale e un rischio per la salute dei cittadini”.