Bonifica nel centro storico: Salerno Pulita in azione, l'appello del sindaco

Continuano, gli interventi di bonifica del personale di Salerno Pulita, in città. Come fa sapere il sindaco Vincenzo Napoli, l'altro pomeriggio, in via Roma, via dei Canali e alle “Fornelle”, in particolare, sono state rimosse microdiscariche.

L'appello

E lo stesso primo cittadino, quindi, invita i salernitani al rispetto del senso civico: "Rivolgiamo un appello ai nostri concittadini ad aiutarci a mantenere pulita la nostra splendida città”.