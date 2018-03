Microdiscariche a Salerno: continua la ripulitura, pioggia di sanzioni

Polizia Municipale di Salerno in azione, ieri. Il Nucleo Operativo ha proseguito l'attività di individuazione di microdiscariche sul territorio cittadino: insieme agli addetti di Salerno Pulita, sono stati bonificati il Viadotto Gatto nello slargo all'altezza di via B. Croce, via San Massimo, via Portarateprandi, il vicolo Degli Amalfitani, via Delle Calabrie all'altezza dell'ex Doro.

I verbali

Nel corso dell'attività, a seguito dell'ispezione dei rifiuti, sono stati identificati alcuni dei responsabili degli abbandoni, che verranno verbalizzati con una sanzione di 500 euro.