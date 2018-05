Microdiscariche, raffica di controlli a Salerno: sanzionato un trasgressore

Raffica di controlli contro le microdiscariche a cielo aperto a Salerno.

I blitz

Gli agenti del Nucleo Operativo della Polizia Municipale, insieme agli operatori di Salerno Pulita, hanno bonificato via Portarateprandi (altezza Chiesa Sant'Andrea), Vicolo Degli Amalfitani, via Portarateprandi (altezza Archetto), Piazza Dei Filadelfi, dov’ è stata bonificata parte dell'area parcheggio. Inoltre sono state monitorate via Porta San Nicola, via San Massimo, via Tasso, che sono risultate pulite. Nella zona industriale, invece, in via Tiberio Claudio Felice, i caschi bianchi hanno effettuato ispezioni e indagini rispetto all'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico riuscendo ad identificare il responsabile degli abbandoni, che è stato sanzionato con un verbale di 500 euro. L’uomo ha anche dovuto provvedere, nell'immediato, al ripristino dello stato dei luoghi.