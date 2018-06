Migrante senza nome al Ruggi, Valiante: "Pronti a seppellirla a Baronissi"

Il Comune di Baronissi è pronto a dare degna sepoltura a "Marittima", la giovanissima migrante che dal 2016 si trova in una cella frigorifera dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno.

L’iniziativa

Il sindaco Gianfranco Valiante ha contattato il direttore della Caritas Diocesana don Marco Russo, il quale da mesi chiede che venga data sepoltura alla ragazza, dicendosi pronto a ospitarla al cimitero di Baronissi. Dare un nome agli invisibili è un’opera di civiltà. “La città – dichiara Valiante - è pronta ad accogliere la salma di Marittima per cancellare la disumanità di questo corpo, senza nome, custodita con un numerino in una cella di ospedale, che attende adesso solo di riposare in pace”.