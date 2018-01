Centri di accoglienza: a Battipaglia massimo 163 migranti, entro maggio

Entro il 31 maggio 2018, i centri d’accoglienza di Battipaglia potranno assirbire un numero massimo di 163 migranti. Così il Comune della Piana del Sele si adeguerà al protocollo d'intesa per il miglioramento del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, sottoscritto lo scorso 18 dicembre dall'Anci Campania e dai sindaci dei comuni capoluogo. Ecco la possibile distribuzione, zona per zona, in ragione dell'accordo che scade il 31 dicembre 2018: Agropoli 69 posti, Albanella 21, Alfano 6, Altavilla Silentina 23, Aquara 6, Ascea 19, Battipaglia 163, Bellizzi 43, Bellosguardo 6,Buccino 16, Camerota 22,Campagna 53, Campora 6, Cannalonga 6, Capaccio Paestum 73, Casal Velino 17, Casaletto Spartano 6, Caselle in Pittari 6, Castel San Lorenzo 8, Castelcivita 6, Castellabate 29, Castelnuovo Cilento 9, Centola 17, Ceraso 8, Cicerale 6, Colliano 12, Controne 6, Contursi Terme 11, Corleto Monforte 6, Cuccaro Vetere 6, Eboli 128, Felitto 6, Futani 6, Giffoni Valle Piana 38, Gioi 6, Giungano 8, Laurino 6, Laureana Cilento 6, Laurito 6, Lustra 6, Magliano Vetere 6, Moio della Civitella 6, Montano Antilia 7, Montecorice 8, Montecorvino Pugliano 34 Montecorvino Rovella 41, Monteforte Cilento 6, Morigerati 6, Novi Velia 7, Ogliastro Cilento 7, Olevano sul Tusciano 22, Omignano 6, Orria 6, Ottati 6, Palomonte 13, Perdifumo 6, Perito 6, Piaggine 6, Pisciotta 8, Pollica 8, Pontecagnano Faiano 84, Postiglione 7, Prignano Cilento 6, Roccadaspide 23, Rofrano 6, Roscigno 6, Rutino 6, Salento 6, San Gregorio Magno 14, San Mauro Cilento 6, Sapri 22, Serramezzana 6, Sessa Cilento 6, Sicignano degli Alburni 11, Stella Cilento 6, Stio 6, Torchiara 6, Trentinara 6, Valle dell’Angelo 6, Vallo della Lucania 27.