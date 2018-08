Accoglienza migranti, il Comune pagherà le cooperative: stabilita la data

Saranno emessi, a partire da lunedì 10 settembre, i mandati di pagamento relativi alle spettanze maturate dalle cooperative per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Lo comunica l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno che, in questo modo, pone fine ad un periodo di ritardi dovuto a complesse problematiche gestionali ed operative.

Il commento

Soddisfatto l’assessore Nino Savastano: “Salerno si conferma città dell’accoglienza, della solidarietà e dei diritti In questo modo assicuriamo la continuità e l’efficienza del servizio di accoglienza e al contempo la serenità agli operatori che svolgono, con grande sacrificio, questa delicatissima funzione umanitaria”.