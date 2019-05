“Migranti e inclusione": l'incontro con gli studenti, a Pellezzano

Si terrà domani, sabato 11 maggio, presso il Teatro Comunale di Pellezzano, un interessante incontro con le scuole che accende i riflettori sull'integrazione. Nell'ambito del progetto "Io cittadino del mondo: Solidarietà, Integrazione e intercultura”, gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, infatti, parteciperanno ad una manifestazione pubblica intitolata “Migranti e inclusione…testimonianze di un impegno per un mondo migliore per tutti” . L'incontro è sostenuto dall’amministrazione Comunale, dal Centro Studi Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili, in collaborazione con l'associazione Salerno La Voce in Capitolo, il Centro per la Legalità della Cooperativa Galahad e il quotidiano on-line Salernotoday.it

Il programma

Dopo i saluti del sindaco Francesco Morra, dell'assessore all'Istruzione, Raffaella Landi e del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Pellezzano, Giovanna Nazzaro, infatti, la parola passerà al presidente di Salerno La Voce in Capitolo, il dottor Fabio Troisi e alla giornalista responsabile provinciale di Salernotoday, nonchè presidente della cooperativa sociale Galahad, la dottoressa Marilia Parente. A coordinare i lavori, il presidente del Centro Studi Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili, il dottor Giovanni Moccia. Testimonianze sul tema degli sbarchi e dei migranti, dunque, si susseguiranno tenendo alta l'attenzione degli alunni, dando spazio, infine, anche ad un dibattito pubblico. Prevista una folta partecipazione.