Migranti, presidio e solidarietà: associazioni accolte in Prefettura

"No all'indifferenza, sì alla solidarietà". Tante associazioni pro migranti si sono radunate stamattina a Piazza Amendola, a pochi metri dalla Prefettura, per opporsi alla decisione dal Ministro Salvini. Alcuni rappresentanti, in delegazione, sono stati accolti dalla Prefettura. La mente vola alle famiglie, ai bambini stipati sulla nave Aquarius. La Cgil, le Acli, Migrantes, Arci, Legambiente, Anpi, Libera, la Comunità Sant'Egidio, l'Associazione E. Rossetto onlus, la Rete Radia Resch, la Claai Salerno, gli Artigiani solidali APS, Sinistra italiana Salerno e l'Associazione OASI: tutti radunati stamattina davanti Palazzo di Governo per chiedere di aprire i porti e per consegnare alle istituzioni un documento-appello.

Le dichiarazioni

#Apriteiporti è l'hastag su facebook di Gianluca Mastrovito, presente in rappresentanza dell'Acli provinciale. "Siamo stati accolti in Prefettura per ricondurre le questioni nell'alveo della politica, della correttezza istituzionale e del buon senso - ha spiegato con un post su fb -. Non è il consenso interno che deve guidare la linea sull’immigrazione ma il consenso internazionale in linea con gli accordi concordati a livello europeo. Ci spaventa l’idea di una prova di forza, tra Paesi d’approdo, che si eserciti a scapito di esseri umani. Nessuno accordo è preordinato alla urgenza di salvare vite umane". Le associazioni hanno esposto anche alcuni cartelloni di pacifica protesta: "Basta al Medterraneo mare di lacrime" e "Aquarius sfonda le porte e arriva in un porto".

