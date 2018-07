Militare suicida a Roma: il dolore degli amici, decine di messaggi

"Non è possibile, non ci credo". Un messaggio di un amico - uno dei tanti - riempie, anzi bagna la bacheca facebook del militare di Angri morto suicida a Roma. Solo lacrime per E.D.M, che sui social utilizzava anche l'hastag #SiVive, per gridare al mondo il proprio entusiasmo giovanile. Poi il buio, il tonfo, la disperazione dei familiari e di quanti lo conoscevano.

I messaggi

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che invadono la bacheca facebook del militare. "Bastava pensarti per sorridere", scrive Maria. "I fratelli non si possono dimenticare", aggiunge Marco. Tante foto che lo ritraggono spensierato, le immagini di un brindisi, a contatto con la natura. Adesso solo dolore, lacrime e tanti profili fb degli amici listati a lutto.