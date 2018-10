"La milza è regolare", ma la paziente non ha l'organo: gaffe di un medico ad Eboli

Nel referto, ha scritto che la milza della paziente è regolare. Ma il medico, inspiegabilmente, non si è accorto che a quella paziente, una ragazza salernitana di 13 anni, la milza, in realtà, mancava. La vicenda sarebbe avvenuta all’ospedale di Eboli, come riporta Il Mattino: una gaffe imbarazzante, quella del professionista.

Il caso

La madre della ragazzina racconta così l’episodio: "Sono andata in ospedale con mia figlia di 13 anni che accusava dolori alla pancia per fare un’ecografia all’addome. Dopo l’esame radiologico l’ecografista è stato rassicurante: ‘Signora, la milza di sua figlia è regolare’. Come si fa a refertare una milza che non c’è, dicendo che è tutto regolare?". I colleghi medici parlano di errore di distrazione e tabulati prestampati. Il medico, infatti, avrebbe compilato un modello dove la parola “milza” era già inserita dal computer. Fatto sta che l'episodio ha suscitato non poche perplessità.