Minacce al farmacista di Bellizzi: revocati i domiciliari a Bisogni jr

E’ tornato in libertà Aldo Antonio Bisogni, finito agli arresti domiciliari per tentata estorsione con l'aggravante del metodo camorristico in danno di una farmacia di Bellizzi. Per i giudici della Prima sezione penale di Salerno - riporta La Città - sono venuti meno i gravi indizi di colpevolezza a sua carico. Determinanti sono state anche le testimonianze delle persone offese, il farmacista e uno dei figli del sindaco, dalle quali emergerebbe che non vi sarebbero stati con gli imputati contatti successivi all’imbasciata del clan.

Le accuse

Secondo la Procura, Enrico Bisogni, ritenuto a capo del clan “Pecoraro-Renna”, voleva far assumere due familiari in una farmacia di Bellizzi e nonostante fosse in carcere avrebbe impartito ordini al fratello Michele e al nipote Aldo Antonio per intimidire il farmacista. L'obiettivo era far assumere nella farmacia altri due suoi nipoti, risultati poi essere i figli dei fratelli Sergio e Gaetano. Nei giorni scorsi la stessa corte ha rimesso in libertà il fratello Michele, zio di Aldo Antonio, anche lui imputato.