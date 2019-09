Minacciava e picchiava la compagna: "Ti sciolgo nelll'acido", rischia il processo

"Ti sciolgo nell'acido". Così un uomo 48enne di Cava de' Tirreni - sotto l'effetto di alcol, secondo le accuse - minacciava la propria compagna e non esitava anche a picchiarla, sotto gli occhi del figlioletto di nove anni. Le indagini sono condotte dalla procura di Nocera Inferiore, la vittima ha denunciato e adesso l'imputato è stato raggiunto da una richiesta di giudizio immediato.

I fatti

La donna aveva anche ritirato una precedente querela. Aveva sperato che l'uomo potesse arrestare la propria furia ma non è accaduto. Gli episodi di violenza, cominciati nel 2012, si ripetevano nel corso della settimana e ci sono testimonianze di parenti e amici. In un'occasione alla presenza di persone intervenute per soccorrere, insieme alla polizia, l'aggressore ha ripetuto la frase choc, rivolto alla donna e al suo ex coniuge: "Vi sciolgo nell'acido"