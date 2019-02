"Attenzione, zio, pure tu devi morire": minacciato il giornalista Peppe Iannicelli

E’ stato minacciato di morte, da un passante, il giornalista Peppe Iannicelli, ex addetto stampa del Comune di Salerno e membro dell’ufficio stampa del governatore della Campania Enzo De Luca.

La minaccia

Nella giornata di ieri, mentre seguiva la stesa alla Pizzeria Di Matteo a Napoli insieme ad un operatore di Canale 21, tra riprese ed interviste, un giovane a bordo di una lambretta gli si è avvicinato sussurrandogli: “Attenzione, zio, pure tu devi morire”. In sella al motociclo c’era anche una ragazza che, sentita la frase intimidatoria, si è messa a ridere. L’episodio è avvenuto alle 14 mentre il giornalista era pronto per il collegamento in diretta con la tv.

Il commento di Iannicelli: