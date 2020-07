Impreca contro la statua di monsignor Grasso, a Mercatello: portato in questura

Tensione, questa mattina, a Mercatello, nella zona orientale di Salerno: un uomo, per cause da accertare, ha iniziato ad inveire in piazza contro il busto di Monsignor Carlo Gregorio Maria Grasso.

Il caso

Tra minacce e volgarità, è stato necessario l'intervento della Polizia che ha condotto l'uomo in questura, dopo averlo bloccato, come riporta Salernonotizie. L'uomo è sembrato preda di un raptus. Accertamenti in corso.