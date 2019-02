Cava, maltratta e minaccia la moglie dinanzi alla figlioletta diversamente abile: denunciato

E' stato denunciato per minacce e maltrattamenti in famiglia, un 45enne di Cava. Gli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza della città metelliana sono intervenuti presso un’abitazione del centro, a seguito della segnalazione di una violenta lite in famiglia.

Gli accertamenti

Giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato e ad identificato il capofamiglia V.M., 45enne già noto alle forze dell’ordine per uso di stupefacenti ed in cura presso il CIM di Cava, mentre questi si scagliava violentemente contro la moglie, alla presenza della loro figlia minore diversamente abile.

I provvedimenti

Dagli accertamenti effettuati d'ufficio, confermati dai testimoni, gli operatori hanno appurato che negli ultimi tempi le liti violente tra i coniugi si erano verificate con maggiore frequenza ed, inoltre è stato trovato e sequestrato un coltello con lama di 25 centimetri, usato anche per minacciare la moglie. Considerata la gravità della situazione familiare, l’Autorità Giudiziaria, su segnalazione della Polizia di Stato, è scattato l'allontanamento d’urgenza dell’uomo dalla casa familiare. Il 45enne è stato anche denunciato per minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia: il G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, ha convalidato la misura d’urgenza disponendo la misura cautelare del divieto di avvicinamento dell’uomo alla casa familiare ed ai luoghi frequentati dalla moglie e dalla figlia minore.